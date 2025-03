Encontro inusitado: sucuri amarela “pega carona” em jacaré no Pantanal

Uma cena curiosa e inesperada entre dois dos mais temidos predadores do Pantanal chamou a atenção dos internautas nesta semana. Em um vídeo registrado por pescadores, uma sucuri amarela foi flagrada deslizando sobre as costas de um jacaré enquanto ele nadava tranquilamente em um rio da região.





Nas imagens, a cobra se desloca pelo dorso do jacaré, que segue seu percurso sem demonstrar qualquer reação de alerta ou defesa. O pescador que filmou o momento se mostra impressionado e comenta: “No Pantanal, a sucuri enrolada no jacaré, creio em Deus-pai. Aqui na selva é um engolindo o outro. Só Deus também para nos livrar aqui.”





A cena gerou curiosidade entre os espectadores sobre o desfecho do encontro, uma vez que tanto as sucuris quanto os jacarés são predadores naturais no ecossistema pantaneiro. Enquanto as sucuris podem predar jacarés menores, os maiores podem representar uma ameaça para as cobras, dependendo do tamanho e da situação do confronto.





O registro reforça a riqueza da biodiversidade do Pantanal e a interação entre suas espécies, um verdadeiro espetáculo da natureza que continua a surpreender.





Via portal do Ancorador