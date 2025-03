F5 inicia sua primeira turma do Curso de Medicina

O momento histórico foi marcado por uma programação especial voltada para a recepção e integração dos calouros.



Sob a expectativa e entusiasmo de toda a comunidade acadêmica, a Faculdade 05 de Julho (F5) deu início, na última segunda-feira, dia 24 de março de 2025, às aulas da sua primeira turma do curso de Medicina. Este momento histórico foi marcado por uma programação especial voltada para a recepção e integração dos calouros, que tiveram a oportunidade de conhecer a infraestrutura moderna que os acompanhará ao longo da sua formação.



A Profa. Ma. Nayara Machado, diretora da F5, abriu o evento com uma fala motivadora, destacando a importância desse momento para a instituição e para a educação superior de Sobral: “Estamos emocionados por receber nossos primeiros alunos do curso de Medicina. Este é apenas o começo de uma jornada acadêmica que será repleta de desafios, mas também de grandes realizações. Sejam bem-vindos à F5, onde o compromisso com a qualidade do ensino e o cuidado com a formação dos futuros profissionais da saúde são nossa prioridade.”



O Prof. Dr. Gilson Roberto de Araújo, coordenador do curso de Medicina, também fez questão de reforçar o significado do início dessa nova etapa: “Iniciar o curso de Medicina é um marco para todos nós da F5. Nossos alunos estão ingressando em uma jornada única de aprendizado, prática e transformação. Estamos preparados para proporcionar a melhor formação e experiência acadêmica.”



Já a vice-reitora do Grupo AIAMIS do UNINTA, Dra. Lara Rodrigues, ressaltou o impacto do novo curso para a região: “Este é um momento histórico, não só para a F5, mas para a educação superior de Sobral. A chegada do curso de Medicina abre portas para novos horizontes e novos desafios, que vamos enfrentar juntos.”



Prof. Me. Dennys Frota, coordenador pedagógico do curso, também destacou a importância do início das aulas, afirmando: “Este momento representa o início de uma longa caminhada de aprendizagem e crescimento para nossos alunos. O curso de Medicina da F5 foi estruturado com foco na qualidade acadêmica e na formação integral dos futuros médicos. Eles não apenas aprenderão a teoria, mas também se envolverão em práticas que os tornarão profissionais completos, com uma visão humanista e técnica de cuidado.”



Programação do Início das Aulas



Logo pela manhã, os calouros do curso de Medicina foram recebidos no Hall de entrada do Bloco D, onde tiveram o primeiro contato com a equipe docente e a coordenação do curso. Em seguida, os alunos participaram de um tour pelos blocos D e E do Campus Medicina, espaços modernos e equipados, que abrigarão as aulas práticas e teóricas do curso.



Durante a manhã, foi servido um coffee break no espaço de convivência do Bloco Sede, proporcionando um momento de socialização entre os calouros, docentes e coordenação. O tour continuou com uma apresentação institucional, onde os alunos conheceram mais sobre o compromisso da F5 com a excelência acadêmica e a formação de profissionais da saúde.



A manhã foi enriquecida com a palestra da Dra. Rita Iris de Sousa Pereira Barros, médica especializada em Medicina de Família e Comunidade, coordenadora do Internato de Medicina de Família e Comunidade do Uninta e médica reguladora do SAMU Ceará. Em sua fala, Dra. Rita compartilhou sua experiência e falou sobre a importância do cuidado integral e humanizado com os pacientes. “A medicina vai muito além dos diagnósticos. O médico é um ser humano que precisa ouvir e cuidar com empatia, principalmente daquelas pessoas mais necessitadas da comunidade”, disse ela.



Tarde de Imersão e Integração



À tarde, a programação seguiu com um tour pelos equipamentos NAPIS/DEPE, incluindo o Hospital do Coração, onde os alunos puderam se familiarizar com as instalações e conhecer os recursos que serão fundamentais para sua formação prática.



O dia foi encerrado com um trote, tradicional entre os cursos de Medicina, promovido pela Liga Acadêmica de Urgência e Emergência em Enfermagem (LAUEENF), sob a coordenação da Profª Ma. Fabiene Parente. O trote, além de ser um momento de descontração, também foi uma oportunidade para os novos alunos se integrarem e entenderem a importância da solidariedade e do trabalho em equipe entre os futuros médicos.



Compromisso com a Formação de Excelência



O início das aulas da primeira turma de Medicina da F5 é apenas o primeiro passo para o que promete ser uma jornada repleta de desafios, aprendizado e crescimento. A F5, com sua infraestrutura de ponta e equipe pedagógica qualificada, está comprometida em formar médicos não apenas com conhecimentos técnicos, mas também com uma visão humanizada e ética da medicina.



“Estamos criando uma geração de médicos que farão a diferença na sociedade, com uma formação sólida e com o coração voltado para o cuidado com a vida”, finalizou a Profa. Ma. Nayara Machado.



A Faculdade 05 de Julho (F5) celebra esse momento com muito orgulho e se prepara para mais uma etapa de sucesso, promovendo a excelência no ensino médico e preparando seus alunos para os desafios da profissão com competência e comprometimento.



