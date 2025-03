JORNALISMO UNINTA PROMOVE AULA MAGNA

O curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoverá na quarta-feira, dia 26 de março, às 18:30h, a Aula Magna que celebra a abertura do semestre 2025.1. O evento acontece no auditório Profª Eliana Aragão, que fica localizado na sede do UNINTA, em Sobral. A aula contará com a participação da palestrante e jornalista, Ian Gomes, que falará sobre o telejornalismo e o radiojornalismo na contemporaneidade.





Segundo o coordenador do curso de jornalismo Profº Augustiano Xavier, o evento busca promover e refletir sobre o futuro do jornalismo: “Espero que por meio da realização de mais uma Aula Magna, os calouros possam dialogar com grandes profissionais que praticam diariamente a profissão. Desejamos que os alunos sintam-se inspirados para discutir sobre novas possibilidades no telejornalismo e radiojornalismo. Assim, como em edições anteriores, temos certeza que será um grande evento, inaugurando um novo semestre cheio de expectativas”.





A caloura de jornalismo, Lindsay Lourenço, falou sobre suas expectativas em relação ao evento. “Eu vejo que esse evento é fundamental para atrair novas pessoas que se interessam pelo curso de jornalismo, já que muitos tem curiosidade de conhecer, mas não tem a oportunidade de tirar suas dúvidas com alguém que já segue na carreira”, destacou.





O evento será aberto ao público e para os amantes de comunicação, os interessados em participar deverão realizar sua inscrição diretamente no auditório onde ocorrerá a atividade, para isso, o participante deve apresentar a Carteira de Identidade (RG) e informar o e-mail, para posterior envio do certificado de participação













Aimê Batista





Esterfany Alves





Estudantes de Jornalismo UNINTA