Lula repete governo Dilma, que quebrou o país

Lula está repetindo o que fez no segundo governo depois que o ministro da Fazenda Antonio Palloci saiu. Conseguiu um crescimento do PIB grande, tanto que elegeu Dilma, e acha que isso está certo. Mas ele não lembra que a partir dali foi um desastre. Dilma não conseguiu controlar o equilíbrio fiscal, porque tinha o mesmo pensamento dele, de que tinha que crescer a qualquer custo, e quebrou o país. Durante anos, vivemos as consequências da recessão no governo dela. Lula está no mesmo passo. Cresceu bem nos dois primeiros anos, e agora acha que pode dobrar a aposta. Já vimos este filme. Não adianta achar que o mercado financeiro está contra ele porque ele é a favor dos pobres e quer tirar dos ricos. Isso é uma simplificação da situação. O mercado financeiro olha para frente e vê que vamos cair no mesmo problema do governo Dilma; o nível dos juros já é o mesmo. Quando Lula assumiu o primeiro governo, os juros estavam a 26 por cento, para controlar o surto inflacionário que estava acontecendo. Com Henrique Meirelles no Banco Central, m dois anos controlou a situação. Depois, Lula partiu para a nova matriz econômica que quebrou o país. O PT tem uma visão desenvolvimentista inconsequente e o mercado vê que tem uma barreira à frente que não vai ser superada.





Fonte: O Globo