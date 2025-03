MAIOR CAVALGADA DA REGIÃO NORTE DO CEARÁ: XX Cavalgada do Torto reúne autoridades e grande número de cavaleiros

A tradicional Cavalgada do distrito de São José do Torto, realizada pela Prefeitura de Sobral, neste sábado (15), e organizada, nesta edição, pela vereadora Fransquinha do Torto, em sua vigésima edição, reuniu uma multidão de participantes.





Autoridades como a vice-prefeita Dra. Imaculada Adeodato, o prefeito de Sobral Oscar Rodrigues, o prefeito de Forquilha Ednardo Filho, entre outros de cidades vizinhas, além do deputado federal Moses Rodrigues e secretários municipais de Sobral, se fizeram presentes no evento.





Oscar Rodrigues ressaltou o trabalho da prefeitura para fomentar a economia de Sobral e afirmou que o evento crescerá ainda mais a cada ano.





O deputado federal Moses Rodrigues falou da alegria de participar do evento e ressaltou que está assessorando como deputado federal tudo que a secretária da saúde de Sobral, Michelle Alves, tem precisado e lutado junto ao governo federal por recursos.





A vice-prefeita de Sobral, Dra. Imaculada Adeodato, destacou a importância da XX Cavalgada do Torto, para o comércio local que movimentou o município e toda região.





O assessor especial do turismo e eventos religioso, Robério Cavalcante, falou da tradição da Cavalgada e a importância para o turismo na região.





A vereadora Fransquinha do Torto que está à frente do evento, falou para o Sistema Paraíso do sucesso e destacou o apoio da Prefeitura de Sobral, além da participação de cavaleiros que há anos não participavam.





O prefeito de Forquilha, Ednardo Filho, falou da presença dos jovens na cavalgada e a importância que do momento para a cultura e o comércio local. O alcaide forquilhense disse ainda que o festival de quadrilha de Forquilha, deste ano, será um dos melhores da região.