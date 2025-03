Piauiense é encontrado morto dentro de geladeira em São Paulo

Rafael Batalha dos Santos estava desaparecido desde fevereiro de 2025.

A Polícia Civil de São Paulo encontrou, na tarde da última quarta-feira (12), o corpo de Rafael Batalha dos Santos, de 34 anos, que estava desaparecido desde 23 de fevereiro em Itaquaquecetuba, na região do Alto Tietê. O corpo foi localizado dentro de uma carcaça de geladeira, em avançado estado de decomposição, em uma área de mata na Estrada Matsuzaki, no bairro Vila Barros, em Suzano. A identificação foi feita por uma prima da vítima – Rafael era natural de Cabeceiras do Piauí.





O Que Aconteceu





Denúncia levou a polícia até o corpo: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de um popular sobre a presença de um corpo dentro de uma geladeira abandonada em uma área de mata. A Perícia Criminal e o Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes foram chamados ao local para realizar os procedimentos periciais.





Reconhecimento da vítima e detalhes do caso: O corpo, já em avançado estado de decomposição, foi identificado por uma prima de Rafael Batalha, que confirmou que se tratava do homem desaparecido desde 23 de fevereiro. Rafael foi visto pela última vez caminhando na Avenida Quarto Centenário, no Bairro Pedreira, em Itaquaquecetuba.





Investigação e próximas etapas: O caso segue sob investigação do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Suzano, que busca esclarecer as circunstâncias da morte, identificar suspeitos e apurar os indícios de crime ou ocultação de cadáver. Rafael Batalha era natural do município de Cabeceiras do Piauí.





(Fala Piauí)