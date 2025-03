"MESMO PRESO OU MORTO, SEREI UM PROBLEMA" – Bolsonaro enfrenta STF em ato gigantesco em Copacabana

Em manifestação massiva no Rio, Bolsonaro critica o STF, questiona eleições e promete continuar na luta, mesmo "preso ou morto".

Neste domingo, 16 de março de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um ato na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em defesa da anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro de 2023. Durante seu discurso, Bolsonaro criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mencionando uma "mão pesada" nas eleições de 2022. Ele também afirmou que, mesmo "preso ou morto", será um “problema” para o STF. O evento conto com a presença de apoiadores e figuras políticas alinhadas ao ex-presidente. Assista ao vídeo!





Via Blog do César Wagner