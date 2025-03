Moses filho fala sobre pré-candidatura em 2026

O jovem disse que ainda é muito cedo e não quer pular etapas, mas já vem conversando com alguns amigos em diversos municípios.

Moses Filho, do deputado federal Moses Rodrigues e neto do prefeito de Sobral Oscar Rodrigues, em entrevista cedida ao sistema Paraíso falou de sua pré-candidatura a deputado estadual em 2026.





Liderança jovem do União Brasil em Sobral e que vem se destacando com o trabalho de articulação com a juventude de Sobral, o jovem disse que ainda é muito cedo e não quer pular etapas, mas já vem conversando com alguns amigos em diversos municípios.





“Eu acho que a política precisa de inovação oxigênio novo e vamos trabalhar com pé no chão, mas ainda está muito cedo a campanha só no próximo ano, ainda estou me informando em medicina me informo em 90 dias. Sem pular as etapas vamos com pé no chão mas já estou conversando com alguns amigos em diversos municípios”, afirmou.





(Sistema Paraíso)