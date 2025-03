Piauiense considerado o homem mais velho do mundo morre aos 113 anos

Morreu na sexta-feira (14/03), em Poção de Pedras, no interior do Maranhão, Abílio Fernando da Silva, conhecido carinhosamente como “Gabiru".

Morreu nesta sexta-feira (14/03), em Poção de Pedras, no interior do Maranhão, Abílio Fernando da Silva, conhecido carinhosamente como “Gabiru”. Ele tinha 113 anos, completados no dia 13 de março, e faleceu por causas naturais. O falecimento gerou grande comoção na cidade, onde era amplamente estimado. Com informações do Mural da Vila.





Natural de Oeiras, no Piauí, “Gabiru” era reconhecido como o homem mais velho do mundo até sua morte. Sua longevidade impressionante o tornou uma figura marcante na comunidade de Poção de Pedras, onde vivia há muitos anos. A população local lamenta profundamente a perda de uma pessoa tão querida.





Curiosamente, o segundo homem mais velho do mundo também é brasileiro. João Marinho Neto, de Apuiarés (CE), nasceu em 1912 e completará 113 anos ainda este ano. A conexão entre as datas de nascimento dos dois gera reflexões sobre a longevidade humana e o legado de “Gabiru”.





