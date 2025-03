Governo propõe R$ 750 milhões do Orçamento para o MST

Nesta terça-feira (11), o Ministério do Planejamento enviou à Comissão Mista de Orçamento (CMO) e ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), uma proposta de mudança orçamentária que pretende destinar R$ 750 milhões para ações que envolvem o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).





Do total, R$ 400 milhões serão usados para a compra de alimentos da agricultura familiar, e R$ 350 milhões irão para o Fundo de Terras e da Reforma Agrária. O envio da proposta ocorreu quatro dias após o presidente Lula visitar um assentamento do MST.





Para viabilizar os recursos, o governo prevê cortes em outras áreas, incluindo o Bolsa Família, que pode perder R$ 7,7 bilhões. Segundo a equipe econômica, a redução faz parte de um pente-fino nos gastos públicos.





A proposta faz parte de um remanejamento maior, que envolve quase R$ 40 bilhões no orçamento de 2025. O objetivo é contemplar novas prioridades, incluindo demandas de partidos do centro político.





O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) afirmou ao jornal Estadão que os recursos são voltados para toda a agricultura familiar e não apenas para o MST. A pasta destacou que as políticas de reforma agrária beneficiam diferentes grupos.





A decisão gerou críticas de setores do agronegócio. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Sistema Faep) classificou a medida como descabida e afirmou que o MST está ligado a invasões de terras.





(Pleno News)