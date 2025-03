Jornalista da GloboNews culpa cristãos pela alta do preço do ovo

Durante sua participação no programa Estúdio i, da GloboNews, nesta sexta-feira (14), a jornalista Flávia Oliveira declarou que o aumento do consumo de ovos por cristãos durante o período da Quaresma seria um dos fatores responsáveis pelo aumento do preço do alimento. A comunicadora justificou que essa conclusão está presente em índices de preços.





– Tem uma sazonalidade, que também é conhecida nesse período de fevereiro até a Páscoa, que é a Quaresma. Há um aumento de consumo de ovo porque pessoas religiosas, especialmente cristãos, católicos, reduzem ou eliminam o consumo de carne e usam o ovo como essa proteína – disse Flávia.





A declaração de Flávia repercutiu imediatamente nas redes sociais e entre políticos de oposição ao governo Lula, que interpretaram a fala como uma tentativa de atenuar a culpa da gestão federal pelo aumento dos preços dos alimentos.





– A assessoria de imprensa já encontrou um responsável para o aumento do ovo: são os cristãos. Segundo a militância, durante a quaresma, há um aumento do consumo do ovo. Inacreditável! – escreveu o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ).





O vereador Rubinho Nunes (União Brasil-SP) foi outro a comentar a declaração. Em sua fala, ele ironizou a justificativa dada pela jornalista da GloboNews.





– A GloboNews finalmente encontrou o culpado pela alta do ovo: Lula? O clima? A culpa, é dos “cristãos católicos” por conta da Quaresma! – escreveu o político, utilizando um emoji de palhaço ao final do texto.





(Pleno News)