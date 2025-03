Polícia Civil cumpre mandados de prisão e realiza flagrantes contra oito homens durante 2º fase da Operação Strike em Fortaleza e Caridade

Dando continuidade às ações de combate a suspeitos responsáveis por ataques a empresas provedoras de internet, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu mais mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Caridade, Canindé e Fortaleza. A 2ª fase da Operação Strike foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, dia 14. Ao todo, oito suspeitos foram presos e seis veículos, 30 aparelhos celulares e uma arma de fogo foram apreendidos. Contas bancárias também foram bloqueadas.





A 2ª fase da Operação Strike é fruto de um trabalho investigativo, desenvolvido nos últimos meses, que busca atingir pessoas ligadas a uma organização criminosa de origem carioca com atuação no município de Caridade. O grupo é apontado como responsável pelos últimos ataques aos provedores de internet da cidade, bem como por ter ligação com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios e outros crimes graves. Os detalhes dos trabalhos policiais foram apresentados, na manhã de hoje (14), na sede da PCCE, no Cisp, em Fortaleza. O titular da SSPDS, Roberto Sá, falou sobre a importância da continuidade dos trabalhos policiais.





“Hoje, demos continuidade a Operação Strike e, também, demos sequência às nossas buscas de pessoas envolvidas com ataques a provedores de internet. Dessa vez, um trabalho brilhante do Departamento de Polícia Judiciária Norte com apoio da Delegacia de Canindé. Quero reiterar aqui que nós identificamos e prenderemos todos. Quero ressaltar ainda que dessa investigação, além das prisões que fizemos, conseguimos também outros mandados para mais quatro pessoas que estão foragidas no Rio de Janeiro”, disse o gestor da SSPDS.

Alvos investigados





O primeiro alvo, um homem de 44 anos, foi localizado em um imóvel na zona rural da cidade de Caridade, após equipes da Delegacia Regional de Canindé, com apoio de policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), cumprirem um mandado de busca e apreensão. Na ocasião, um homem, de 44 anos, suspeito de praticar o crime de agiotagem, foi preso em flagrante. Ele foi flagrado na posse de três veículos, que foram empenhados por pessoas que pegaram dinheiro emprestado com o flagranteado. Aparelhos celulares e notas promissórias também foram apreendidos.





Conforme apuração, o indivíduo também estava sendo investigado por integrar uma organização criminosa responsável por determinar ataques a equipamentos de provedores de internet na cidade de Caridade. Ele foi conduzido para a unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa e contra a paz pública e colocado à disposição da Justiça.





Um segundo alvo, um homem de 39 anos, foi localizado no bairro Centro da cidade de Caridade. Contra ele, foram cumpridos um mandado de prisão e um de busca e apreensão. No imóvel do investigado, cinco aparelhos celulares e um veículo foram apreendidos e serão periciados.





Um terceiro alvo, um homem de 23 anos, foi preso em flagrante em posse de uma arma de fogo. O suspeito já responde por crimes de tráfico de drogas, posse de drogas, furto qualificado, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo. Já contra um quarto alvo, de 24 anos, foi cumprido um mandado de prisão.





O homem, que já tem passagens por tentativa de homicídio, tortura, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, estava recolhido em uma unidade prisional. As investigações seguem no intuito de identificar e capturar outros suspeitos do crime.









Outros Flagrantes





Simultaneamente aos trabalhos policiais, equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) capturaram mais quatro suspeitos de envolvimento nos crimes. Um homem, de 31 anos, foi preso no bairro Pirambu suspeito da prática do crime previsto na Lei de Telecomunicações por desenvolver atividades de telecomunicação. No mesmo bairro, um outro homem, de 34 anos, também foi preso pelo mesmo crime. O suspeito já possui passagens pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça no contexto de violência doméstica. Seis eletroeletrônicos também foram apreendidos. No bairro Jacarecanga, um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante e autuado por prestar serviços de telecomunicações sem autorização legal. Já no bairro Carlito Pamplona, um outro homem foi preso por receptação.









1ª fase da Operação Strike





Em combate a atuação de grupos criminosos contra empresas provedoras de internet no Estado, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas da quarta-feira (12), a operação “Strike”. A ação policial ocorreu, simultaneamente, em Fortaleza e nas cidades de Caucaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante. Ao todo, 12 mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Além disso, mais cinco pessoas foram presas em flagrante pelo crime de funcionamento clandestino de empresas de internet e por receptação.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.