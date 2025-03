Médico especialista em longevidade morre aos 31 anos em SC após parada cardiorrespiratória

O médico Alisson Nunes, de 31 anos, foi encontrado morto dentro de seu apartamento em Indaial, no Vale do Itajaí (SC), na terça-feira (5). De acordo com relatos do companheiro, Emerson Veloso, e da amiga do médico, Ana Paula Reiter, Nunes sofreu uma parada cardiorrespiratória. A causa exata da morte será apurada, uma vez que os exames detalhados, segundo Ana Paula, devem ficar prontos dentro de 90 dias.





Natural de Mato Grosso, Alisson Nunes era especializado em emagrecimento, hipertrofia e longevidade. Ele havia se formado em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e possuía pós-graduação em nutrologia pela Universidade de São Paulo (USP). O médico, que morava em Santa Catarina e atendia na região, era conhecido pelo atendimento atencioso aos pacientes e sua postura alegre, como destacou sua amiga Ana Paula. Os dois se conheceram no ano passado, quando ela foi paciente dele.





O velório de Alisson ocorrerá nesta quarta-feira (5), a partir das 13h, na Capela Mortuária de Indaial. O sepultamento está marcado para às 15h no cemitério da cidade.





Emerson Veloso, namorado de Alisson, agradeceu as mensagens de apoio recebidas nas redes sociais, mas revelou que ainda enfrenta dificuldades para lidar com a perda de seu companheiro. “Gostaria de agradecer a todas as mensagens de carinho. Infelizmente, não estou em condições de responder a todos. No momento estou melhorando, mas não está sendo fácil. Vida, te amo para sempre. Você sempre será meu bebê”, escreveu Emerson.





A Polícia Civil de Santa Catarina está investigando o caso, e o corpo de Nunes passou por necropsia para esclarecer as circunstâncias de sua morte. O resultado do exame ainda não foi divulgado.