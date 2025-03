Piripiri registra maior chuva do Brasil; Inmet faz alerta no Piauí

Com 119,6 mm de precipitação, Piripiri lidera ranking nacional do Inmet.

O município de Piripiri registrou o maior volume de chuva do Brasil nesta sexta-feira (28), com 119,6 mm de precipitação, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Piauí segue em alerta laranja até domingo (03), com previsão de chuvas intensas e ventos fortes, podendo causar alagamentos e cortes de energia no Estado.





O Que AconteceuPiripiri tem a maior chuva do Brasil: O município de Piripiri registrou 119,6 mm de chuva nesta sexta-feira (28), sendo o maior volume de precipitação do país no período, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em segundo lugar ficou Cotriguaçu, no Mato Grosso, com 77,8. Seguido por Bacacheri, no Paraná, com 53 milímetros de chuva medidos pelo Inmet.Mais chuva no Piauí: O Piauí tem outros municípios na lista das maiores precipitações nesta sexta-feira (28): Baixa Grande do Ribeiro com 42,6 milímetros de chuva; Canto do Buriti com 31,4; Oeiras com 28,2 e Valença com 23,2.





Alerta laranja: O Piauí está em alerta laranja de chuvas intensas até as 10h deste domingo (03). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta atinge as regiões Centro-Norte, Sudeste, Norte e Sudoeste do Piauí.