Homem é preso por invadir STF, polícia encontra b0mba

Um homem foi preso em Brasília na sexta-feira (29) após tentar invadir a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). O suspeito pulou a cerca e tentou entrar no prédio, mas foi impedido.





De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o homem foi abordado posteriormente em sua residência, onde resistiu de forma agressiva à busca e à prisão. Durante a operação, os agentes encontraram uma bomba caseira e materiais com mensagens contrárias ao STF.





O caso é o terceiro incidente semelhante nos últimos quatro meses. Em 13 de novembro, um homem conhecido como Tiü França morreu após detonar explosivos na Praça dos Três Poderes. Já em 29 de dezembro, Lucas Ribeiro Leitão foi preso no interior da Bahia, a caminho de Brasília, sob suspeita de planejar ataques na capital.





A polícia investiga se há conexão entre esses episódios e reforçou a segurança nas imediações dos prédios dos Três Poderes.





(Hora Brasília)