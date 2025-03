MORTE SÚBITA DE JOVEM de 18 anos por infarto levanta alerta sobre casos em crescimento.

Família de jovem morto por infarto repete drama de tantas outras que perdem filhos sem explicação.

O estudante José Dyonizio Aquino de Araújo , de 18 anos, morreu nesta quinta-feira (20) após sofrer um infarto na Escola Santo Afonso Rodriguez , no bairro Socopo, em Teresina. Filho de Francisca de Aquino e José Domingos de Araújo , ele morava em um assentamento no Povoado Tapuia, na zona rural leste da capital. Segundo família, o jovem era saudável, introvertido e pouco sociável. O caso chama atenção para o crescente número de mortes súbitas entre jovens, especialmente por infarto do miocárdio.





Fonte: Blog César Wagner