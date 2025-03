VIOLÊNCIA EM SOBRAL: MULHER É EXECUTADA COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO SUMARÉ

Uma mulher identificada por Tamires Rodrigues de Sousa, 25 anos, foi morta no fim da tarde deste domingo (02), na BR 222, bairro Sumaré.





De acordo com informações preliminares, a vítima conduzia uma moto quando foi seguida por indivíduos que também estavam em uma moto e nas imediações da ponte do Pintinho foi atingida com pelo ou menos cinco tiros. Os criminosos fugiram em seguida, tomando rumo ignorado. A vítima ainda chegou a ser socorrida ao hospital Santa Casa, mas não resistiu ao ferimentos e morreu.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 21 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações Sobral na Mídia