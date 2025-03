EM QUEDA: Lula enfraquece o combate ao crime e preocupa os promotores

O governo Lula decidiu romper as parcerias da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com os Ministérios Públicos, prejudicando as operações conjuntas contra o crime organizado. A medida gerou indignação no Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) , que classificou a decisão como um “retrocesso” e alertou para o impacto negativo na segurança pública. Com essa mudança, o governo fragiliza a integração entre forças policiais e órgãos de investigação, dificultando o enfrentamento ao crime.





(Blog César Wagner)