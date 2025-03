PM NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE MULHER COM DROGAS

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 3ª Companhia do 4º Batalhão (3ª Cia/4º BPM), prendeu, nesse domingo (9), uma mulher suspeita de tráfico de drogas no município de Mulungu, na região do Centro. A ação resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie.





Por volta das 11h30, a equipe policial recebeu uma denúncia informando que, durante um evento no conjunto Padre Pedrosa, próximo ao Campo Grande de Futebol, duas mulheres estariam traficando drogas no local. Diante das informações, os agentes iniciaram diligências na área e localizaram as suspeitas em uma motocicleta Pop 100 preta. Durante a abordagem, foi encontrada, com a condutora, uma bolsa contendo uma certa quantidade de drogas. Ao ser questionada, a mulher confessou que havia mais entorpecentes em sua residência, armazenados dentro de uma sacola em um guarda-roupa. Com a autorização da mesma, os policiais realizaram buscas na casa e localizaram o restante do material. No total, foram apreendidos: 129g de cocaína e 25g de maconha.





A segunda suspeita, uma adolescente, foi ouvida e liberada. Já a mulher foi presa em flagrante e autuada por tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado, juntamente com a acusada, à Delegacia de Polícia Civil de Baturité para os devidos procedimentos legais.





Assessoria de Comunicação da PMCE