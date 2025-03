POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ NÃO PARA DE TRABALHAR!

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 22º Batalhão com apoio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), realizou, na tarde desse domingo (9), a detenção de três indivíduos suspeitos de tráfico de drogas na Praia do Futuro, em Fortaleza. Entre os detidos, estava um adolescente.





A ação teve início após uma denúncia recebida pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), que informava sobre três suspeitos em atitude suspeita e armados próximo a uma barraca. De imediato, as equipes policiais se deslocaram ao local e localizaram os indivíduos no calçadão, com características compatíveis com as repassadas na denúncia.





Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas foram rapidamente alcançados e abordados. Durante a busca pessoal, os agentes encontraram uma significativa quantidade de entorpecentes com o trio, sendo: maconha: 21 trouxas e 2 tabletes (total de 62g); cocaína: 34 trouxas (total de 8g); skank: 71 trouxas (total de 40g); haxixe: 41 trouxas (total de 6g) e dinheiro em espécie: R$ 168,50.





Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para a realização dos procedimentos cabíveis. Os dois adultos foram autuados por tráfico de drogas, enquanto o menor de idade foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime. Além disso, o adolescente já possui passagens anteriores por atos infracionais de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posso irregular de arma de fogo.





Assessoria de Comunicação da PMCE