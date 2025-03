Oscar Rodrigues comemora aniversário no Becco do Cotovelo, na volta do "Show do Ivan Frota"

Na manhã desse sábado (8), o prefeito de Sobral Oscar Rodrigues comemorou seu aniversário no Becco do Cotovelo, na volta do programa ‘Show do Ivan Frota’. Compareceram ao evento autoridades como a vice-prefeita Dra. Imaculada Adeodato, a primeira dama Vanessa Braga, o deputado federal Moses Rodrigues, o prefeito do Umirim, Judson Rodrigues e secretários da gestão municipal.





Na abertura do programa, o radialista Ivan Frota, disse que retorna ao Becco do Cotovelo com muita emoção, depois de três anos sem poder usar o espaço. O evento teve a participação de artistas da terra como Antônio Carlos que animou o momento que reuniu uma multidão espectadores.





O momento mais esperado do show foi a chegada do prefeito ao Becco, que discursou emocionado e partiu o bolo dividindo com todos que estavam presente.





“Hoje foi um dia muito especial em que celebrei meu aniversário com o povo de Sobral. Estive no Becco do Cotovelo, no Show do Ivan Frota, conversando com a população de Sobral e também parabenizando todas as mulheres. Estive ao lado da minha amada esposa, a primeira-dama de Sobral, Dra. Vanessa Braga, nossa Vice-Prefeita a quem eu muito admiro, Dra. Imaculada, além dos meus filhos Judson e Moses, meu neto Moses Filho, minha irmã Elisa, além de vários secretários da minha gestão, vereadores, grandes amigos, parceiros e colaboradores! Sou grato a todos pelo carinho” finalizou Oscar Rodrigues.





