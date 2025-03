ACUSADO DE SUPOSTO GOLPE arrola Moraes, Lula e Flávio Dino como testemunhas (vídeo)

A defesa de um dos réus da suposta trama golpista desenvolveu uma estratégia ousada ao indicar Alexandre de Moraes, Flávio Dino e até Lula como testemunhas do caso, levantando questionamentos sobre a imparcialidade do julgamento. O objetivo é expor o fato de que Moraes atua simultaneamente como juiz, vítima, investigador e acusador, o que levanta dúvidas sobre a legalidade do processo. A estratégia também busca destacar o que diz a legislação sobre juízes testemunharem em casos que julgam, evidenciando possíveis contradições na condução do STF.





Via portal César Wagner