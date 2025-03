Juiz manda soltar advogada acusada de tentar aplicar golpe em estabelecimento de Teresina

No domingo (09/03), Amanda Larissa Almeida e Milton Pereira Lima, acusados de tentar aplicar um golpe na hamburgueria Bruthus, localizada na zona leste de Teresina, tiveram a liberdade provisória concedida. A decisão foi tomada pelo juiz Muccio Miguel, do Tribunal de Justiça do Piauí, que estabeleceu como condição para a liberação o pagamento de fiança no valor de meio salário mínimo para cada um.









Entenda o caso





De acordo com o boletim de ocorrência, o golpe teve início em 02 de março, quando um pedido de R$ 118 foi feito em nome de uma mulher identificada pelas iniciais C.L., acompanhado de um comprovante falso de pagamento via Pix. O pedido foi retirado, mas, ao longo da semana, novos pedidos foram feitos, totalizando R$ 210 e, posteriormente, R$ 99, sempre com comprovantes falsificados de pagamento.





A fraude foi descoberta pela gerente financeira do estabelecimento, que, ao revisar os lançamentos, percebeu que os valores não haviam sido creditados. Suspeitando das transações, ela decidiu tomar precauções.





No dia (07/03), o casal tentou aplicar mais um golpe, utilizando o nome de L. L. e um número de telefone diferente. O novo pedido, no valor de R$ 99, foi acompanhado de outro comprovante falso. Desconfiada, a gerente verificou novamente os registros de pagamento e, ao perceber a falta de crédito, suspendeu a produção dos produtos.





Na madrugada de sábado (08/03), Amanda e Milton apareceram na hamburgueria para retirar o pedido, mas ao encontrarem o estabelecimento fechado, exigiram o estorno do valor. Poucas horas depois, enviaram um novo pedido, alegando ter crédito referente à compra anterior, e foram até o local para retirar os produtos. Foi nesse momento que a gerente acionou a Polícia Militar, que prendeu o casal em flagrante.





Durante o interrogatório, Amanda optou por permanecer em silêncio, enquanto os comprovantes falsos de pagamento foram apresentados às autoridades como prova do crime. Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina.





Via Portal 180Graus