Ex-prefeito é preso sob suspeita de ser o dono de roça de maconha no Sul do Piauí

O A10+ apurou que a operação que desarticulou uma plantação de maconha em uma área de três hectares, com produção estimada de aproximadamente 13 mil quilos da droga, resultou na prisão do ex-prefeito de Sebastião Barros, Nivaldo Roberto Nogueira Rodrigues. Ele foi identificado como o proprietário do terreno onde a plantação estava sendo cultivada. Durante a ação, as autoridades também apreenderam duas armas de fogo, munições e uma caminhonete.





Além dele, outras quatro pessoas sendo um do sexo feminino, oriundos dos Estados do Maranhão, Piauí e Pernambuco, também foram presas. Foi apreendido um rifle calibre .22, 02 Pistolas, munições, 01 Picape Hilux e materiais de insumo para comercialização da droga.





Todo o plantio após liberação da pericia foi incinerado no local e os presos e materiais aprendidos foram apresentados na delegacia da Polícia Civil de Corrente-PI.





O comandante do BEPI, tenente-coronel Alves, destacou que este é o terceiro plantio de maconha descoberto e desarticulado neste ano no território piauiense. Ele também ressaltou a importância da cooperação entre as forças de segurança pública.“Essa é mais uma ação exitosa da integração entre os órgãos de segurança do Piauí e da Bahia, fruto do compartilhamento de informações entre as equipes de inteligência da PMPI e da PMBA, por meio do BEPI e da CIPE Caatinga. Esse já é o terceiro plantio erradicado apenas neste ano de 2025”, afirmou Alves.





Via portal Fala Piauí