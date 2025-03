VÍDEO: POLÍCIA MIITAR DO CEARÁ CAPTURA E PRENDE MOTO ADULTERADA

Com auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e do Sistema Agilis da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma dupla suspeita de porte ilegal de arma de fogo que estava em posse de uma motocicleta adulterada foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). A captura aconteceu, na manhã dessa quinta-feira (6), no bairro Parangaba, na Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza. Além disso, uma arma de fogo também foi apreendida.





Uma equipe da PMCE foi acionada para checar um veículo supostamente adulterado que estava circulando na região. Após diligências, a motocicleta foi interceptada pela composição policial. O veículo estava com a placa clonada e com sinal identificador adulterado. O garupeiro da moto estava com um revólver calibre .32 com cinco munições.





Os homens, o condutor, de 25 anos, com passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação; e o garupeiro, de 33 anos, foram capturados e encaminhados para o 5º Distrito Policial (5° DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Na unidade policial, o suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os homens encontram-se à disposição da Justiça.









