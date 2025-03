Prefeitura de Sobral abre seleção para diretor do Centro de Inovação Cadeia Criativa

A Prefeitura de Sobral anuncia a abertura das inscrições para a seleção pública do cargo de diretor do Centro de Inovação Cadeia Criativa.





Podem se candidatar profissionais formados em Administração, com visão estratégica e experiência na área, que tenham interesse em liderar um espaço voltado para a inovação e o desenvolvimento econômico.





Período de inscrições: 17 a 24 de março de 2025.





A seleção será coordenada pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), com o apoio da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG).





O edital está disponível no Diário Oficial do Município (DOM) n° 2020, publicado em 10 de março de 2025.





Mais informações e inscrições: