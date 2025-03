Haddad amarga 58% de rejeição e Lula tem 88% de avaliação negativa no mercado

A reprovação ao trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atingiu 58% em março, o maior índice desde o início do governo, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (19). O levantamento também revela uma avaliação amplamente negativa do mercado financeiro sobre a condução econômica do presidente Lula.





O estudo, realizado entre 12 e 17 de março com 106 fundos de investimento sediados em São Paulo e no Rio de Janeiro, aponta que 88% dos entrevistados consideram a gestão de Lula negativa, enquanto apenas 4% a avaliam como positiva. O percentual de “regular” subiu para 8%.









Desconfiança no comando econômico





A queda na popularidade de Lula, segundo os entrevistados, tem como principais fatores o aumento dos preços dos alimentos (64%), erros na política econômica (56%) e aumento de impostos (41%). Por outro lado, enfrentamento do agronegócio (79%), não cumprir promessas de campanha (60%) e erros de comunicação (56%) foram considerados “pouco importantes” para essa queda.





A percepção negativa sobre Haddad disparou em relação à pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2024. Na época, 24% o avaliavam negativamente; agora, o índice máximo foi atingido com 58%. O percentual de avaliação positiva despencou de 41% para 10%, enquanto 32% consideram seu desempenho regular.





Para 85% dos entrevistados, a força de Haddad dentro do governo diminuiu, percentual que era de 61% em dezembro. Apenas 1% acredita que ele ganhou mais espaço.









Galípolo mantém aprovação





Por outro lado, a pesquisa indica que a gestão de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central tem sido melhor recebida pelo mercado financeiro. O novo presidente do BC recebeu avaliação positiva de 45% dos entrevistados, enquanto 41% a classificam como regular. Apenas 8% consideram sua atuação negativa.





Apesar disso, a maior parte dos entrevistados acredita que “ainda é cedo” para julgar as decisões de Galípolo. Entre os que opinaram, 38% consideram que ele tem tomado decisões “técnicas” e 5% avaliam que sua postura é “política”.









Cenário econômico e expectativa para 2026





A pesquisa também aponta que 93% dos agentes financeiros acreditam que a economia brasileira segue na direção errada, ainda que esse percentual tenha caído um pouco em relação a dezembro (96%).





Entre os entrevistados, 83% projetam uma piora econômica nos próximos 12 meses, enquanto 58% veem risco de recessão no Brasil. Além disso, 87% esperam um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).





Sobre a eleição de 2026, 60% dos entrevistados acreditam que Lula será candidato à reeleição, embora esse percentual tenha recuado em relação à pesquisa de dezembro (70%). No entanto, 66% avaliam que ele não é o favorito para vencer o pleito.





