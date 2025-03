Otoni pede: “Lula, fora!” e diz que “o povo não aguenta mais”

Deputado publicou vídeo em suas redes sociais falando sobre o impeachment do presidente

Nesta terça-feira (18), o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) usou as redes sociais para pedir a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do cargo. Para o parlamentar, o governo petista passa por uma crise e “o povo não aguenta mais”.





O comentário foi feito ao responder ao questionamento de um eleitor sobre o dia 13 de abril. O deputado então citou uma queda de fatores para justificar sua posição.





– Não é preciso esperar até 13/04 para que Lula enfrente grandes dificuldades. A crise já está instalada! Com a economia em colapso, rejeição crescente no Congresso e total falta de apoio popular, o Brasil vive um cenário propício para o impeachment. Quando um governo perde sustentação nesses três pilares, a queda é só questão de tempo. O povo não aguenta mais! – afirmou.









(Pleno News)