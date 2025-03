“Prometeram picanha e não tem ovo”, diz Tarcísio em ato no Rio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou neste domingo (16), em Copacabana, no Rio de Janeiro, do ato que pediu anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Em seu discurso, ele afirmou que o cenário de inflação elevada do país é fruto de erros do governo federal, que não promove um ajuste fiscal.





– Ninguém aguenta mais inflação porque tem um governo irresponsável que gasta mais do que deve. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometeram picanha e não tem nem ovo – disse o governador, alfinetando ainda a promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de picanha barata.





Tarcísio disse que o atual governo tem medo de perder a eleição para Bolsonaro, por isso há interesse em mantê-lo afastado das urnas. Ele defendeu que a oposição vai pautar e aprovar o projeto para anistiar os condenados pelos atos de 8 de janeiro.





– Os caras que assaltaram o Brasil, os caras que assaltaram a Petrobras, voltaram para a cena do crime, voltaram para a política, foram reabilitados. Tá certo isso? Parece haver justiça nisso? Então é correto que a gente garanta a anistia daqueles inocentes que nada fizeram. E nós vamos lutar. Nós vamos garantir isso. Nós vamos garantir que esse projeto seja pautado, seja aprovado – afirmou.





*AE