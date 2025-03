Secretaria Cidadã convoca candidatos classificados para última etapa da Guarda Mirim

A Secretaria de Segurança Cidadã da Prefeitura de Sobral, por meio da Coordenadoria da Cidadania e do Núcleo do Projeto Guarda Mirim, em suas redes sociais, convocou os classificados da Guarda Mirim de Sobral para a 3ª e última etapa do processo seletivo que acontece na sede da pasta. Esta quarta-feira (26) encerra o processo que iniciou na segunda-feira (24).





De acordo com a secretaria o não comparecimento do candidato no dia e horário marcado acarretará em sua desclassificação. A lista com a relação dos aprovados e classificados está disponível no site da Prefeitura de Sobral no endereço: sesec.sobral.ce.gov.br com datas e horários para as entrevistas coletivas. O candidato deverá levar um documento oficial com foto, físico ou digital.