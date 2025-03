CEARÁ EM COLAPSO: Girão pede intervenção federal e denuncia estado dominado por facções

Em pronunciamento nesta terça-feira (25), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) defendeu uma intervenção federal no Ceará e protocolou um pedido formal à Presidência da República, com cópia para o Ministério da Justiça, diante da escalada da violência e do avanço das facções criminosas no estado. Segundo ele, a população vive sob medo constante, com assassinatos, toques de cobrança, ataques a empresas, "pedágios" cobrados por crimes e ameaças em regiões estratégicas como o Porto do Pecém, que concentra cerca de R$ 50 bilhões em investimentos. Girão denunciou ainda o aumento da violência contra mulheres e crianças, afirmou que o direito de ir e vir está sendo violado e que a população perdeu a confiança na capacidade do Estado de garantir a segurança.





(Blog César Wagner)