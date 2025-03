CENAS FORTES: "Viúva do tráfico" é morta na frente do filho de 4 anos, que foi encontrado abraçando o corpo dela; veja vídeo

Na noite de segunda-feira, 24, um crime brutal chocou a cidade de Sarandi, no Paraná. Izabela Carlos, uma mulher de 28 anos, foi assassinada com mais de 15 disparos de arma de fogo em sua própria casa, localizada no bairro Jardim Castelo. Izabela era viúva de Diego Henrique Valentim, conhecido como “Pestinha”, um nome ligado ao comando do tráfico local. Diego havia sido executado a tiros em agosto de 2021, dentro do Hospital Metropolitano de Sarandi, em um caso que também marcou a região.





O ataque contra Izabela foi planejado e violento. Dois homens armados, fingindo ser policiais, invadiram a residência e abriram fogo contra ela, sem lhe dar chance de defesa. Quando a Polícia Militar do Paraná (PMPR) chegou ao local, deparou-se com uma cena devastadora: o filho de Izabela, uma criança de apenas 4 anos, estava deitado sobre o corpo da mãe, abraçando-a em meio ao desespero e à tragédia. A PMPR isolou imediatamente a área, e a Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia no local do crime. O corpo de Izabela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá para exames detalhados. Agora, a Polícia Civil de Sarandi assumiu as investigações, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo assassinato e esclarecer o que motivou tamanha crueldade. As autoridades investigam também se a vítima havia assumido o posto do marido no mundo do tráfico após o assassinato dele.

VEJA VÍDEO! CENAS FORTES