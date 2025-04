VÍDEO: Bolsonaro já caminha no hospital: "Sem desistir! Adiante, Brasil!"

Ex-presidente adota tom emocional de superação, após pedir forças para recuperar-se da maior cirurgia desde a facada que tomou em 2018.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já fez uma caminhada pelos corredores do Hospital DF Star, na manhã desta terça (15), em Brasília, dois dias depois de se submeter à sexta cirurgia decorrente da facada que tomou na barriga, durante sua campanha presidencial de 2018. Ao adotar o tom emocional de superação do novo desafio, o perfil do líder nacional da oposição a Lula (PT) na rede social X avisa: “Sem desistir! Vamos adiante, Brasil!”.





Nas imagens, Bolsonaro caminha apoiado em um tipo de andador, ainda com drenos, sonda e eletrodos para monitoramento cardíaco do sensível pós-operatório que o manteve na UTI desde domingo (13), quando se submeteu a uma extensa e complexa intervenção cirúrgica de 12 horas, para desobstruir parte do intestino afetado pela facada.





Depois, o ex-presidente acelera o passo e troca o andador pelo apoio nos ombros de mulheres da sua equipe médica. E chega a brincar com as pessoas, convidando para a caminhada e sorrindo, negando cansaço.





No boletim médico divulgado nesta manhã, o Hospital DF Star informou que Bolsonaro permanece internado na UTI, em acompanhamento pós-operatório: “Mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Tem previsão de fisioterapias motora (com deambulação) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, diz o boletim.









Prevê superação





Mais cedo, Bolsonaro usou as redes para afirmar estar concentrado no processo de recuperação. Ao citar a ligação do autor da facada Adélio Bispo de Oliveira com o PSOL, lembrando que o partido é aliado histórico do PT de Lula, o ex-presidente disse que vai superar mais esse desafio de um pós-operatório que deve durar até três meses, com ao menos duas semanas de internação hospitalar.





A nova cirurgia interrompeu, no Rio Grande do Norte, uma agenda política iniciada no último final de semana, que previa viagens de Bolsonaro pelo Nordeste. Mesmo inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente lançou seu novo projeto político, denominado Rota 22, que combateria o que Bolsonaro classificou como atraso e desgoverno do PT de Lula.