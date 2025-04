Casa de vereador é atingida por tiros durante a madrugada em Barroquinh-CE

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens encapuzados se aproximam a pé do imóvel e um deles atira diversas vezes em direção à residência do parlamentar.

A casa do vereador Júnior Magalhães, da cidade de Barroquinha, no interior do Ceará, foi alvo de pelo menos dez disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (15). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens encapuzados se aproximam a pé do imóvel e um deles atira diversas vezes em direção à residência do parlamentar.





Antes de fugir, o suspeito também efetuou disparos contra a residência da irmã de Júnior, que mora ao lado. Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga o caso. Equipes da Polícia Militar foram acionadas logo após o ataque e realizaram buscas na região.





Em publicação nas redes sociais, o vereador afirmou que estava em casa com a família no momento dos tiros, mas todos já dormiam. “Graças a Deus, nossos filhos estavam nos quartos, todo mundo já deitado. Espero que não seja uma forma de intimidação”, comentou.





Segundo ele, os disparos atingiram os portões e as paredes internas das duas residências. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.





Fonte: GC Mais