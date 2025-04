Oscar Rodrigues se reúne com gestores do IGS para avaliar serviços de saúde em Sobral

O objetivo foi avaliar as ações desenvolvidas pela instituição nas unidades de saúde de Sobral.





O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, reuniu-se nesta terça-feira (15/04) com gestores do Instituto de Gestão e Saúde (IGS), organização social responsável pela prestação de serviços de saúde em unidades da atenção primária e especializada de Sobral. O objetivo foi avaliar as ações desenvolvidas pela instituição nas unidades de saúde de Sobral.





Estiveram presentes à reunião os secretários: Michelle Alves (Saúde), Soraya Sá (Finanças), Zezão (Governo), além do procurador geral da prefeitura, Gustavo Judhar.





O IGS contrata para as unidades de saúde de Sobral 150 médicos, além de profissionais de nível médio e outras categorias de nível superior: psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas, totalizando 1431 colaboradores distribuídos em 87 unidades de saúde.





Fonte: Prefeitura de Sobral