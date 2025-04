Corpo de bebê desaparecida é encontrado na casa da família em Alagoas

Ana Beatriz desapareceu na sexta-feira (11), com apenas 15 dias de vida; a mãe da criança deu versões diferentes sobre o caso.

O corpo da bebê recém-nascida Ana Beatriz, desaparecida desde sexta-feira (11), no município de Novo Lino (AL), foi encontrado no quintal da casa da família nesta terça-feira (15).





Durante entrevista coletiva concedida na noite desta segunda-feira (14), a Polícia Civil de Alagoas já havia informado que uma das linhas de investigação do caso de desaparecimento de Ana Beatriz é de que ela estivesse sem vida.





Ana Beatriz desapareceu na manhã de sexta-feira (11), no município de Novo Lino (AL), localizado a 100 quilômetros de Maceió, quando tinha apenas 15 dias de vida, Segundo a Polícia Civil, a mãe da bebê informou estar aguardando um ônibus no povoado Novo Eusébio, às margens da BR-101, quando foi abordada por quatro criminosos que tomaram a criança de seus braços.





Em coletiva concedida pela Policia Civil na noite de segunda-feira (14), a Policia Civil afirmou que a mãe deu diversas versões sobre o sequestro da criança e que o primeiro relato não corresponde aos fatos. Durante as investigações um suspeito foi abordado em Pernambuco, mas foi liberado após comprovar inocência.





Relatos de testemunhas e o avanço nas investigações indicaram que a mãe não estava na beira da BR-101 com a bebê no momento do desaparecimento.. Outras versões sobre o caso foram apresentadas desde então, incluindo depoimentos da mãe alegando ter sofrido abuso sexual. Ao todo, cinco versões foram apresentadas à policia.





Fonte: CNN