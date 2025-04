VÍDEO: Advogado João Neto é preso após agressão contra companheira em Maceió

Dono do bordão "no coco e no relógio", advogado é influenciador e tem mais de 2 milhões de seguidores; nas redes, ele tirava dúvidas jurídicas utilizando o humor.

O advogado e influenciador João Neto, de 47 anos, conhecido por seus mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, foi preso em flagrante sob acusação de lesão corporal contra sua companheira, de 25 anos, nesta segunda-feira (14), em Maceió.





A prisão ocorreu durante a Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), após a vítima buscar atendimento médico em um hospital da cidade.





Conhecido por seus mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram, João Neto publica vídeos comentando casos de grande repercussão e respondendo a dúvidas de seus seguidores sobre Direito de um jeito bem-humorado.





O advogado é conhecido pelo bordão “no coco e no relógio”, frequentemente repetido em seus vídeos. João Neto se identifica como criminalista, ex-militar da Polícia Militar da Bahia e mestre em Ciências Criminais.





De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima confirmou à polícia ter sido agredida por João Neto dentro do apartamento do casal. Ela relatou que foi derrubada por um empurrão, caindo e batendo o queixo no chão, o que lhe causou um corte profundo. Após a agressão, a mulher foi levada ao hospital para receber os cuidados médicos necessários.





Imagens de uma câmera de segurança do prédio onde o casal reside flagraram a ação. As gravações mostram a mulher sangrando no hall do edifício, enquanto o advogado pressiona um pano contra o ferimento. Em seguida, a vítima desaba no chão.





O vídeo revela ainda o homem ordenando que uma pessoa que prestava serviço no apartamento limpasse o sangue e lhe entregasse os pertences da companheira. Logo após, o casal deixa o local. Veja abaixo:





A equipe da Oplit conseguiu localizar e prender o advogado nas proximidades da unidade de saúde onde a vítima estava sendo atendida. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A companheira, após receber atendimento médico, também compareceu à delegacia para registrar formalmente o caso.





A delegada Ana Luiza, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), determinou a instauração de um inquérito policial para apurar todos os detalhes do caso de violência doméstica.





Atualmente, João Neto encontra-se sob custódia da Polícia Civil e está à disposição da Justiça.





Em nota oficial publicada na rede social do advogado, a defesa de João Neto informou que tomou ciência das reportagens sobre o suposto crime de violência doméstica. A defesa ressaltou que o assunto será esclarecido a partir desta terça-feira (15), em sede de audiência de custódia, pontuando que este não será o ambiente apropriado para a discussão do mérito da acusação.





CNN

*Sob supervisão