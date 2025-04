Casa Branca: Tarifa de 104% dos EUA sobre a China começa nesta quarta

A Casa Branca afirma que trump não recuará diante da China.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou nesta terça-feira (8), que tarifas de 104% dos Estados Unidos sobre a China entram em vigor a partir desta quarta-feira (9).





Leavitt afirmou que as tarifas “continuarão enquanto não houver negociações”.





“O presidente Donald Trump não se curvará à China”, afirmou Karoline.





O presidente já havia ameaçado impor tarifas adicionais de 50% sobre produtos chineses.





A medida ocorre após a China não cumprir o pedido do republicano de voltar atrás com as taxas retaliatórias de 34% anunciadas na semana passada.





Trump acusa o país asiático de práticas comerciais desleais, como tarifas elevadas, subsídios ilegais e manipulação cambial para favorecer suas exportações.





No dia 2 de abril, ao anunciar novas tarifas para diversos países, o americano pontuou que as taxas são para “amigos e inimigos”. Na ocasião, o Brasil teve tarifas de 10%.





