Ceará apresenta redução nas mortes violentas intencionais no primeiro trimestre de 2025

No Ceará, foram registrados 729 casos de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em todo o estado, durante o primeiro trimestre de 2025, enquanto em 2024 foram registrados 819 casos, uma redução de 11%. Considerando o período avaliado, esse é o melhor resultado de CVLI no Ceará desde 2019, quando ocorreram 545 casos. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia em Segurança Pública (Supesp).





Conforme o secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, é preciso destacar a diminuição nos números de CVLIs e a atuação dos profissionais de segurança pública. “As reduções desses crimes em todo o estado e na Região Metropolitana de Fortaleza representam os melhores resultados alcançados nos últimos seis anos. Todos esses resultados são graças à atuação de diversos profissionais, homens e mulheres, que trabalham constantemente para defender a população”, apontou.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a redução foi de 19,9%. Nos três meses de 2025, quando foram registrados 185 casos, contra 231 registros no mesmo período do ano anterior. Esses índices também são os melhores resultados de Crimes Violentos Letais e Intencionais desde 2019, quando ocorreram 158 casos.





As outras regiões do Ceará também tiveram reduções deste tipo de crime no primeiro trimestre de 2025. A Capital obteve uma diminuição de 7,2%, registrando 207 ocorrências em 2025, 16 casos a menos que o ano anterior, quando foram registrados 223 casos.





No interior Sul, houve uma diminuição de 12,8% nos CVLIs. No primeiro trimestre de 2025, houve registro de 143 casos, contra 164 ocorrências no mesmo período de 2024, totalizando 21 mortes a menos. Já no interior Norte houve redução 3,5% nos CVLIs, registrando 194 casos em 2025, enquanto houve 201 casos no mesmo período de 2024.





Fonte: CN7