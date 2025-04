OS CORRERIA ENTREGAM TUDO — menos dignidade aos próprios funcionários

Enquanto os servidores amargam salários defasados, FGTS atrasado e plano de saúde descredenciado, a direção dos Correios resolveu investir pesado… em música boa. Foram R$ 4 milhões torrados para virar "patrocinador master" da turnê de Gilberto Gil — porque, ao que parece, a estatal decidiu que é mais fácil cantar "andar com fé eu vou" do que pagar os direitos trabalhistas em dia.





Com um rombo de R$ 2,2 bilhões nas contas, a prioridade da empresa agora é garantir camarote no show, já que leito no hospital os trabalhadores não têm mais. E se reclamar, recebe um CD autografado e um abraço simbólico da direção.





No fim das contas, parece que o único "serviço de entrega" que os Correios estão mantendo em dia… é o da indignação.





Fonte: Blog do César Wagner