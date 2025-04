Ceará tem apreensão recorde de armas de fogo no primeiro trimestre de 2025

Entre janeiro e março, foram recolhidas 1.810 armas, 149 a mais que no primeiro trimestre de 2024, quando foram registradas 1.661 apreensões.





O Ceará registrou um aumento de 9% no número de armas de fogo apreendidas nos três primeiros meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e março, foram recolhidas 1.810 armas, 149 a mais que no primeiro trimestre de 2024, quando foram registradas 1.661 apreensões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (9) pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Segundo o titular da SSPDS, Roberto Sá, este é o maior número já registrado desde o início da série histórica, em 2009. “Foram 1.810 apreensões nos primeiros três meses deste ano; uma média de 20 armas por dia, quase uma por hora. Agradeço aos homens e mulheres das nossas Forças de Segurança por esse trabalho que salva vidas”, destacou.





O secretário também ressaltou outro dado relevante: uma média de 95 pessoas conduzidas diariamente às delegacias do estado. “É um trabalho exaustivo e arriscado, mas que vem resultando na redução da violência”, acrescentou.





Entre as regiões com maior crescimento nas apreensões, o Interior Norte lidera com 582 armas retiradas de circulação, um aumento de 15,7% em relação ao mesmo período do ano passado (503). O Interior Sul vem em seguida, com 484 apreensões e alta de 15% em comparação a 2024.





Fortaleza e a Região Metropolitana também apresentaram crescimento. Na capital, foram apreendidas 381 armas (aumento de 0,8%) e, na RMF, 363 (alta de 1,1%).





Além das apreensões, o balanço da SSPDS apontou queda de 11% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e redução de 27,2% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), como roubos.





