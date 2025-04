Mulher que teria ficado com Neymar exibe barriga: "Grávida de 3 meses"

Any Awada, conhecida também como Nayara Macedo, surpreendeu os seguidores ao exibir sua “barriguinha de grávida” nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, a acompanhante revelou que está esperando um filho, afirmando estar grávida de três meses. "POV: você grávida de 3 meses é assim", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. Com informações do Metrópoles.





A revelação gerou reações variadas entre os internautas, que colocaram a gestação em dúvida. Alguns usuários questionaram a veracidade da informação, enquanto outros fizeram piadas, como um comentário que ironizou a situação com a frase "Grávida de Taubaté", referência a casos semelhantes que geraram controvérsia nas redes sociais.





Any Awada ganhou notoriedade após afirmar ter tido um envolvimento íntimo com o jogador Neymar durante uma festa na casa de um amigo do atleta. Após o escândalo, ela usou suas redes sociais para anunciar a gravidez, mas não esclareceu quem seria o pai da criança, o que deixou a situação ainda mais controversa entre os seguidores.