Idoso é preso após tentar abus4r de cachorro no interior do RN

Um homem de 74 anos foi preso por maus tratos aos animais após ser flagrado arrastando um cachorro em Janduís, na região Oeste, a 290 km de Natal. Segundo a Polícia Civil, o homem tinha intenção de abusar do animal.





Policiais civis da delegacia de Campo Grande cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra o suspeito, nesta terça-feira (8).





De acordo com as investigações, o homem foi flagrado por câmeras de segurança enquanto arrastava um cachorro de rua com a intenção de cometer "atos libidinosos" com o animal.





"Diligências foram realizadas pelas equipes, que localizaram e prenderam o suspeito na cidade de Janduís", informou a polícia.

O homem foi conduzido à delegacia, onde os policiais constataram que ele já possuía condenações anteriores em outros processos, devido a condutas semelhantes.





Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional de Caraúbas, onde permanecerá à disposição da Justiça.





