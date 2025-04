Cirurgia de Bolsonaro termina por volta das 18h, diz Malafaia.

O pastor Silas Malafaia afirmou em suas redes sociais que a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser finalizada por volta das 18 horas deste domingo (13.abr.2025). O antigo chefe do Executivo foi submetido a uma laparotomia exploradora para desobstruir o intestino e reconstruir a parede abdominal. O procedimento começou por volta das 10h20....





Até aqui, tudo bem. Ainda faltam, aproximadamente, 4 horas para o término da sua cirurgia. Vamos continuar em oração para que ele tenha uma recuperação completa e total”, publicou o líder religioso às 14h48. Malafaia afirmou que a postagem foi feita com a autorização da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.





A cirurgia realizada por Bolsonaro é indicada para diagnosticar e tratar condições abdominais graves, especialmente em emergências, como traumas ou quando exames não fornecem diagnóstico conclusivo. Essa é a 6ª operação por complicações da facada que ele levou durante ato em Juiz de Fora (MG), em 2018. Mais cedo, Michelle Bolsonaro afirmou nas redes sociais que o procedimento seria longo, pois o ex-presidente está com “muitas aderências”. A INTERNAÇÃO Bolsonaro estava viajando pelo interior do Rio Grande do Norte e, por causa de um mal-estar, teve que ser atendido no hospital de Santa Cruz (...





Poder 360.