Da UTI, Bolsonaro critica asilo a "quem rouba do próprio povo"

Ex-presidente se referiu ao asilo político concedido à ex-primeira-dama do Peru, condenada e recebida pelo Brasil.

Enquanto se recupera de cirurgia decorrente da facada que tomou na campanha presidencial de 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, nesta sexta (18), o governo de seu rival, Lula (PT), por acolher no Brasil “quem rouba do próprio povo”, em referência ao asilo político concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em processo envolvendo corrupção e a construtora brasileira Odebrecht. Seu marido, ex-presidente Ollanta Humala, também foi condenado e preso no Peru no mesmo processo decorrente da Operação Lava Jato.





Bolsonaro escreveu para suas redes sociais que a imagem do Brasil é manchada por episódios que envergonham o brasileiro e ferem a dignidade nacional. E concluiu que o país está sendo entregue “à inversão de valores, ao autoritarismo e ao escárnio internacional”, ao se referir à concessão de asilo humanitário, para a acusada de lavagem de dinheiro de recursos da Odebrecht que financiaram as campanhas de Humala de 2006 e 2011, no Peru.





“Corruptos condenados por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos passaram a ser recebidos como ‘perseguidos políticos’, transportados pela Força Aérea Brasileira e acolhidos com honrarias por um governo que distorce o instituto do asilo para se solidarizar com quem rouba do próprio povo”, reagiu Bolsonaro.





O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil concedeu asilo diplomático a Nadine Heredia, e ao filho dela de 14 anos, por razões humanitárias. O auxiliar de Lula disse que a ex-primeira-dama foi recentemente operada por uma questão grave de coluna vertebral e precisa continuar em tratamento no Brasil, que seria de um câncer, segundo a defesa de seu marido. “[O voo da FAB] foi a única forma que havia de retirá-la com segurança e rapidez do país, com a concordância do governo peruano”, afirmou Vieira.









Traficante solto





O ex-presidente brasileiro ainda comentou o caso do traficante internacional búlgaro Vasil Gergiev Vasilev, mandado para casa em retaliação do ministro Alexandre de Moraes à Justiça da Espanha, após ter negada extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. E acusou o ministro que relatou o caso que o tornou réu acusado de supostos crimes em tentativa de golpe de decidir com “motivação política”.





“Infelizmente, a imagem do Brasil no exterior está sendo dilacerada por quem deveria defendê-la. A nossa justiça não pode continuar sendo usada como instrumento de vingança de acordo com os caprichos e vontades de um único homem. O mundo está se dando conta disso e está cada vez mais assustado com o que está descobrindo. Nenhuma democracia sobrevive quando a balança da justiça é usada como arma, e não como garantia de liberdade e de direitos. O Brasil merece mais. E vai se levantar”, escreveu Bolsonaro.









Recuperação





Em post anterior, Bolsonaro agradeceu pelo apoio recebido de apoiadores do Brasil e do mundo, ao afirmar que segue firme, mesmo em recuperação na UTI e nos corredores do Hospital DF Sta, em Brasília.





No quinto dia desde sua mais extensa cirurgia desde o atentado, Bolsonaro disse que tem se submetido ao silêncio, paciência e dedicação total à recuperação, nos últimos dias.





Antes de divulgar vídeo com momentos de seu tratamento, Bolsonaro citou gestos de solidariedade e palavras de encorajamento que recebeu de amigos como: ex-presidentes de países aliados e de enorme importância para o Brasil, ministros das relações exteriores, parlamentares dos Estados Unidos e do Parlamento Europeu, além de jornalistas de todo o mundo que expressaram apoio no momento delicado.





“São gestos que não esquecerei. Os últimos dias têm exigido de mim silêncio, paciência e dedicação total à recuperação. Mesmo na UTI, sigo firme, amparado por uma equipe médica extremamente dedicada, pela minha família e pelas orações de milhares de brasileiros”, escreveu o ex-presidente, em publicação no seu perfil da rede social X.





“Em momentos assim, o corpo precisa parar, mas o espírito se renova e se fortalece. Cada oração, cada mensagem, cada gesto de amizade reacende a chama da esperança e lembra da missão que temos pela frente. Há pausas que não interrompem, apenas nos preparam. Muito obrigado a todos. Seguimos. Um passo de cada vez. Com serenidade, gratidão e com a certeza de que voltaremos ainda mais forte”, diz o trecho final da mensagem de Bolsonaro.





Veja o boletim médico divulgado nesta sexta, pelo Hospital DF Star:





“O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Mantém boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências. Mantém melhora laboratorial dos marcadores inflamatórios. Realizou tomografias de controle, sem evidência de complicações ou intercorrências. Segue em jejum oral, com nutrição parenteral exclusiva e com o programa de fisioterapia motora (caminhada fora do leito) e respiratória”.





A recuperação de Bolsonaro foi exposta no seguinte vídeo:

. Jair Bolsonaro.

. DF Star - Rede D’OR.

. Brasília/DF, 18 Abr 13h30 Sexta-feira. pic.twitter.com/Qn3lY2Zp2u — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 18, 2025