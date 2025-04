DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO PE. PALHANO

Na tarde desta segunda-feira (14), um jovem identificado como Alexandre Mesquita Silva Filho, de 19 anos, foi morto a tiros na Rua Sebastião da Pedreira, no bairro Padre Palhano.





De acordo com as informações preliminares, ainda não há confirmação sobre a motivação do crime. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e estão realizando diligências na região para tentar localizar e prender os suspeitos do crime.





Segundo registros policiais, Alexandre possuía antecedentes criminais, com duas passagens por crimes de roubo (Artigo 157 do Código Penal Brasileiro) — que define o ato de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência — e uma por homicídio doloso (Artigo 121, que trata sobre o ato de mat4r alguém).





O caso deverá ser investigado pela Delegacia Regional de Sobral. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada de forma anônima através dos canais de denúncia.





Sobral registra 32 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações Sobral Online

foto ilustrativa