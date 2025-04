LAMENTÁVEL! Pit bull mata tutora dentro de casa no entorno do DF

Stefane Xavier, de 31 anos, foi morta pelo próprio cão em Cidade Ocidental.

Uma mulher de 31 anos foi morta pelo próprio pit bull no domingo (13), em um condomínio em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. A vítima, identificada como Stefane Xavier da Silva, sofreu ferimentos graves no pescoço. Vizinhos precisaram sacrificar o cão para conter o ataque.









O QUE ACONTECEU?





Ataque fatal dentro de casa: O ataque aconteceu no interior da residência de Stefane Xavier, em um condomínio em Cidade Ocidental, município goiano localizado no Entorno do Distrito Federal. A mulher era a tutora do cachorro da raça pit bull, que a atacou de forma violenta, provocando lesões fatais.





Ferimentos graves e morte no local: De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, a vítima já estava sem sinais vitais quando a equipe de resgate chegou. Stefane apresentava ferimentos profundos na região do pescoço e grande perda de sangue, indicando que a morte foi rápida e causada pela violência do ataque.





Vizinhos sacrificaram o cão para evitar nova tragédia: A companheira da vítima pediu socorro desesperadamente, e vizinhos intervieram. O cachorro foi sacrificado por moradores para impedir que atacasse outras pessoas, incluindo um bebê que estava na residência, mas saiu ileso.





Polícia Militar e perícia foram acionadas: O corpo de Stefane ficou sob responsabilidade da Polícia Militar de Goiás até a chegada da equipe da Polícia Técnico-Científica, que realizou os primeiros procedimentos para a investigação do caso.





Histórico de carinho com o animal nas redes sociais: Nas redes sociais, Stefane publicava fotos ao lado do pit bull. Em uma postagem de 2020, ela escreveu: “A gente se gosta, meu parceiro”, demonstrando laços afetivos com o animal.