O PORTAL SOBRAL 24 HORAS: + DE 240 MILHÕES DE VISUALIZAÇÕES

O Blog Sobral 24 horas ( www.sobral24horas.com ) ultrapassou 240 MILHÕES DE VISUALIZAÇÕES.

Agradecemos em primeiro lugar a Deus! Somos gratos pela audiência e credibilidade de nossos leitores, patrocinadores e colaboradores.





O Blog Sobral 24 horas se consolida como o portal mais acessado na cidade de Sobral e região!









DETALHE