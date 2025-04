DR. OSCAR RODRIGUES: O MELHOR PREFEITO DA HISTÓRIA DE SOBRAL

O prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, tem implementado diversas ações e projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos sobralenses, tem promovido o desenvolvimento econômico e investido em educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana e geração de emprego. Ressalta-se que, o atual gestor acabou com a taxa do lixo e o fim da "perseguição" por parte da Guarda Municipal, acabando com a chamada "indústria da multa".





Essas iniciativas têm contribuído para o crescimento e a transformação da cidade, tornando Sobral um exemplo de gestão inovadora e comprometida com o bem-estar da população.