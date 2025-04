Empresário é preso acusado de golpe milionário no Piauí

José Olavo é acusado de causar prejuízo de R$ 10 milhões no País.

A Polícia Civil do Piauí prendeu em Fortaleza, no Ceará, o empresário José Olavo Davi Lemos da Silva, acusado de comandar um esquema fraudulento de investimentos que gerou prejuízo de R$ 10 milhões em diversos estados do Brasil. O suspeito usava extratos falsos e linguagem técnica para atrair vítimas com promessas de altos rendimentos.









O QUE ACONTECEU?





Prisão em Fortaleza após operação interestadual: O empresário José Olavo Davi Lemos da Silva foi preso em Fortaleza (CE) por força de mandado judicial expedido pelo juiz Valdemir Ferreira Santos. A Polícia Civil do Piauí coordenou a ação, com cumprimento de mandados também em São Paulo (SP) e Salvador (BA).





Golpe com promessas de investimentos de alto retorno: Segundo a denúncia, o investigado atraía vítimas oferecendo rendimentos irreais por meio de supostos investimentos em plataformas digitais. Para dar aparência de credibilidade, utilizava extratos bancários falsificados, participava de grupos de investidores e se apresentava com linguagem técnica sofisticada.





Dinheiro desviado para bancar vida de luxo: De acordo com as investigações, os valores captados nunca eram aplicados no mercado financeiro. O dinheiro era desviado e usado para comprar carros de luxo, fazer viagens internacionais, adquirir itens de grife e cobrir despesas incompatíveis com a renda declarada.





Esquema causou prejuízos milionários em cinco estados: O golpe teria lesado vítimas em Piauí, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Ceará. O prejuízo total estimado é de R$ 10 milhões, com dezenas de pessoas afetadas pelo esquema.





Fala delegado: De acordo com o delegado Humberto Mácola, os valores não eram aplicados de fato, e as vítimas acabavam sofrendo grandes prejuízos. “O montante desviado ultrapassou os milhões de reais, com vítimas em diversos estados, como Piauí, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Ceará. Parte do dinheiro desviado foi utilizado na aquisição de veículos de luxo, viagens internacionais, objetos de grife e outras despesas pessoais incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos”, explicou.





Via Pi24h